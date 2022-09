Volantino MediaWorld: tornano gli XDays con offerte POTENTI

Sei pronto a tuffarti nel grande ritorno di uno dei volantini più spettacolari della storia? Allora gustati gli XDays di MediaWorld con offerte decisamente vantaggiose capaci di far girare la testa a chiunque. Non ci credi? Dai subito un’occhiata a questo spaziale smartphone Android.

Afferra al volo l’ottimo Samsung Galaxy A52 a soli 249,99 euro, invece di 379 euro. Pagalo in comode rate da 12,50 euro al mese grazie al Tasso Zero di MediaWorld. Inoltre, per questo acquisto hai anche inclusa la consegna gratuita a domicilio o il ritiro nel negozio più vicino a te.

Questo dispositivo è ancora molto attuale. Ovviamente il prezzo è crollato anche perché è uscito il suo successore, il Galaxy A53. Ma questo è ancora un ottimo best buy sia per prezzo che per prestazioni. In altre parole, non ti deluderà affatto.

MediaWorld XDays: smartphone, smart TV e computer a prezzi da urlo

Non perdere l’occasione degli XDays di MediaWorld dove trovi smartphone, smart TV e computer super scontati. Il meglio della tecnologia, in questo volantino, è una vera e propria esplosione di festa e promozioni. Molte di queste godono anche del Tasso Zero e della consegna gratuita.

Come la Smart TV Samsung Crystal UHD 4K in offerta a soli 399 euro, invece di 699 euro. Porta a casa il cinema con questo televisore da ben 55 pollici. Con la tecnologia 4K avrai la sensazione di trovarti nella scena e l’audio surround ti avvolgerà isolandoti da tutto ciò che ti circonda.

Pensa che puoi pagare questa Smart TV Samsung in comode rate a partire da 19,95 euro al mese senza interessi grazie al Tasso Zero di MediaWorld. Inoltre, puoi non solo decidere di ritirarla in uno dei negozi più vicino a te, ma di riceverla direttamente a casa tua gratis, senza costi aggiuntivi.

Se invece hai bisogno di un computer eccoti l’ottimo Huawei MateBook D15 a soli 399 euro, invece di 649 euro. Questo notebook è davvero eccezionale non solo nel prezzo, ma anche nelle prestazioni. Dotato di un processore Intel Core i3, 8GB di RAM e SSD da 256GB hai tutto ciò che ti serve per le tue esigenze.

Tra l’altro, grazie al Tasso Zero di MediaWorld, lo acquisti in comode rate senza interessi a partire da 19,95 euro al mese. Anche questo articolo gode della consegna gratuita direttamente al tuo domicilio o presso il negozio più vicino a te prenotando un ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.