Volantino MediaWorld da Brivido: scopri le migliori offerte di Halloween

Niente paura, le promozioni di MediaWorld non sono terrificanti, sono solo a tema Halloween. Approfitta quindi del nuovissimo volantino Tecnologia da Brivido e inizia ad acquistare la migliore tecnologia a prezzi spaventosi perché troppo bassi.

Come il Samsung Galaxy A53 5G tuo a soli 369 euro, invece di 469 euro. Il re dei mediogamma è pronto per fornirti ogni comodità di utilizzo. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, hai tra le mani un dispositivo di tutto rispetto in grado di far girare le migliori app e i giochi più esigenti.

Prezzo davvero speciale per questo smartphone Android dalle prestazioni molto interessanti. Puoi pagarlo a rate tasso zero da 18,45 euro. Inoltre, grazie al processore Octa Core Exynos 1280 avrai prestazioni elevate e un consumo energetico ottimizzato per garantirti un utilizzo sempre intensivo senza limitazioni.

MediaWorld Tecnologia da Brivido: acquista la migliore tecnologia a prezzi SPAVENTOSI

Halloween è alle porte e MediaWorld, per l’occasione, ha sfornato un nuovo volantino a tema. Tecnologia da Brivido è un’iniziativa piena zeppa di sconti incredibili che ti garantiscono il meglio dell’Hi Tech a prezzi decisamente convenienti.

Come questo Apple iPhone 11 da 128GB tuo a soli 569,99 euro, invece di 609 euro. Si tratta di uno smartphone iOS ancora molto funzionale. La sua potenza è indiscussa grazie al chip che ha rivoluzionato i dispositivi di Casa Cupertino, l’Apple A13 Bionic.

Acquistalo in comode rate a tasso zero da 28,50 euro. Potrai quindi acquistarlo subito e pagarlo un po’ alla volta senza interessi. Scegli il colore che più ti piace e prenota un ritiro gratuito presso il negozio MediaWorld più vicino a te. Così sei sicuro che sarà tuo.

Concludiamo la rassegna delle offerte di Tecnologia da Brivido, il nuovo volantino MediaWorld, con questa Xiaomi Mi TV p1 32″ a soli 159 euro, invece di 229 euro. Si tratta di un affare spettacolare per questa smart TV da 32 pollici.

Android TV è integrato molto bene e potrai addirittura accedere alle piattaforme streaming relative a un’emittente, quando disponibile, direttamente dai canali TV. Inoltre, il suo display senza bordi è così immersivo da farti entrare nella scena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.