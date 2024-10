Volantino MediaWorld, tante offerte per la migliore Gaming Experience

In occasione di Lucca Comics&Games, MediaWorld ha lanciato un volantino limitato – valido fino al 3 novembre – tutto dedicato alla Gaming Experience. Tantissimi sconti, dunque, su tutto ciò che riguarda il mondo dei videogiochi e della cultura pop.

Per i videogiocatori, MediaWorld propone il PC Desktop MSI MAG Codex 6 a 1.399 euro, che offre: processore Intel Core i7, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4060 Ti da 8 GB. Per chi preferisce i portatili, è disponibile il notebook Predator Helios Neo 16 a 1.549 euro: stesse specifiche, ma con processore Intel i9.

Non mancano gli accessori da gaming, di numerosi marchi: Predator, Victus, GXT, MSI e Corsair. Di quest’ultimo, segnaliamo la sedia gaming TC100 Relaxed a 199,99 euro, le cuffie gaming HS55 Stereo con filo a 49,99 euro e il mouse gaming M65 Elite RGB a 49,99 euro. Per quanto riguarda la tastiera, GXT propone la sua versione gaming con illuminazione LED RGB e dimensioni ridotte, di colore bianco o nero, a 19,99 euro.

Chi preferisce le console, da MediaWorld troverà PlayStation 5 in versione Disc SLIM a 599 euro con un gioco a scelta fra FC25 e Call of Duty Black Ops 6. La catena propone anche un bundle a 149 euro che include le cuffie wireless con microfono Pulse Elite e una gift card PlayStation Store da 20 euro. Sconti anche per gli amanti della grande N: Nintendo Switch OLED con SuperMario Bros. Wonder è disponibile a 349 euro.

Il volantino MediaWorld Gaming Experience sarà attivo fino al 3 novembre, online e in tutti i punti vendita della catena.