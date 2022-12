Volantino MediaWorld Sconto Subito Xmas: risparmi fino a 400€

Ottieni subito uno sconto di 400 euro grazie al nuovo volantino Sconto Subito Xmas di MediaWorld. Tantissimi prodotti già scontati ti stanno aspettando e per ogni ordine puoi risparmiare ancora di più. Cosa stai aspettando? Cogli al volo questa offerta a tema e inizia a soddisfare la tua voglia di tecnologia.

Ad esempio, acquistando il fantastico Samsung Galaxy S22 a soli 769,99 euro, invece di 879,99 euro, in carrello ricevi uno sconto immediato di 75 euro. Questo grazie al nuovo volantino che ti permette di avere un risparmio di massimo 400 euro a ogni ordine. La cosa fantastica è che non è ad articolo, ma a ordine.

MediaWorld Sconto Subito Xmas: l’occasione per risparmiare veramente tanto

Hai tanti regali da fare per questo Natale? Vuoi soddisfare la tua voglia di tecnologia acquistando il prodotto che sogni da tempo? Non ti preoccupare, quest’anno c’è MediaWorld che viene in tuo soccorso e ti offre un’occasione irripetibile. Con Sconto Subito Xmas puoi risparmiare fino a 400 euro, ecco come:

fai una spesa di almeno 500 euro e ricevi uno sconto di 75 euro ;

e ricevi uno sconto di ; fai una spesa di almeno 1000 euro e ricevi uno sconto 150 euro ;

e ricevi uno sconto ; fai una spesa di almeno 2000 euro e ricevi uno sconto di 400 euro.

Non sono inclusi in questa promozione i prodotti a marchio Apple, Dyson, Samsung S8, S8+, S8 Ultra (S8 Family), le iniziative Chromebook Days, Mac Week e Regalo Tech. Puoi però trovare tantissimi prodotti tra smartphone, computer, TV, PC Gaming e risparmiare.

Come questa LG LED OLED 4K Smart TV 48″ a soli 849,99 euro, invece di 1249 euro. Mettendola in carrello ottieni uno sconto di 75 euro. Aggiungendo altri prodotti come la Sound Bar Subwoofer Jbl SB 270 a soli 197,99 euro, invece di 229,99 euro, ottieni un risparmio di 150 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.