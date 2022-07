Volantino MediaWorld Sconto Subito: ottieni fino a 400 euro di sconto

MediaWorld ha dato il via al nuovo volantino Sconto Subito. Solo online puoi ottenere fino a 400 euro di sconti per ogni ordine effettuato. Si tratta di un’occasione irripetibile che ti permette di risparmiare davvero tanto.

Infatti, lo sconto extra viene calcolato in base all’importo dell’ordine e generato direttamente nel carrello. Inoltre, è cumulabile con altre promozioni. Quindi avrai un ulteriore ribasso oltre al prezzo già vantaggioso del prodotto che vuoi acquistare.

Come questo eccezionale Samsung Galaxy S21 FE 5G. Acquistalo a soli 544 euro, invece di 769 euro, grazie a Sconto Subito di MediaWorld. Infatti, questo modello, essendo in promozione a 619 euro, gode di un extra sconto in carrello di altri 75 euro.

Qualora aggiungessi all’ordine un prodotto di altri 300 euro, come ad esempio il Samsung Galaxy A52 a soli 299,99 euro, invece di 379,90 euro, arrivando a 1.000 euro di spesa otterrai uno sconto totale di 150 euro.

MediaWorld Sconto Subito: lasciati travolgere da una valanga di sconti

MediaWorld con Sconto Subito ha realizzato una promozione davvero incredibile. Grazie a questa iniziativa, oltre al prezzo già promozionale dell’articolo, potrai accumulare altri sconti perché più spendi e più risparmi. Ecco come funziona:

con una spesa di almeno 500 euro ottieni uno sconto di 75 euro ;

ottieni uno sconto di ; con una spesa di almeno 1.000 euro ottieni uno sconto di 150 euro ;

ottieni uno sconto di ; con una spesa di almeno 2.000 euro ottieni uno sconto di 400 euro.

Pensa, con Sconto Subito di MediaWorld acquisti il nuovissimo Xiaomi 12 8GB 256GB a soli 794 euro, invece di 899,90 euro. Il prezzo promozionale si attiverà automaticamente nel carrello prima del check out.

Ovviamente, se aggiungi un articolo di almeno 200 euro, come questo potente Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB 128GB a soli 229,99 euro, invece di 329 euro, lo sconto si trasformerà automaticamente da 75 euro a 150 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.