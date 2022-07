Volantino MediaWorld Sconto Subito: iPad Air 2022 a soli 624 €

Super prezzo per il nuovissimo modello di Apple iPad Air 2022. Grazie al nuovo volantino MediaWorld Sconto Subito, disponibile solo online, lo acquisti a soli 624 euro, invece di 699 euro. Un ottimo affare per questo bolide della tecnologia.

Sconto Subito è la nuova iniziativa MediaWorld che ti permette di ottenere fino a 400 euro di sconto direttamente in carrello a seconda dell’importo dell’ordine. In pratica, più spendi e più risparmi. Ecco come funziona:

con una spesa di almeno 500 euro ottieni uno sconto di 75 euro ;

ottieni uno sconto di ; con una spesa di almeno 1.000 euro ottieni uno sconto di 150 euro ;

ottieni uno sconto di ; con una spesa di almeno 2.000 euro ottieni uno sconto di 400 euro.

Quindi, mettendo nel carrello l’eccezionale Apple iPad Air 2022 otterrai uno sconto cassa di ben 75 euro. Un’ottima occasione per scegliere di rinnovare il proprio parco tablet. Cogli al volo questa opportunità incredibile e afferra questa offerta prima che finisca in sold out.

Grazie al Tasso Zero di MediaWorld potrai pagarlo in comode rate senza interessi a partire da 34,95 euro al mese. Niente male vero? Perciò cosa stai aspettando? Non lasciarti sfuggire questa incredibile promozione disponibile solo online.

MediaWorld: con Sconto Subito ottieni il nuovo iPad Air 2022 a un prezzo lancio

Scegli Apple iPad Air 2022 a un prezzo decisamente conveniente. L’occasione si chiama Sconto Subito di MediaWorld. Solo online, infatti, metti nel carrello il nuovo iPad Air 2022 a 699 euro e lo paghi solo 624 euro.

Si tratta dell’ultima promozione di MediaWorld che ti permette di risparmiare spendendo. Infatti, aumentando gli articoli nel carrello, quello sconto potrebbe raggiungere i 400 euro. Non si tratta di un sogno!

Apple iPad Air 2022 è pratico, leggero e colorato. L’ideale per chi vuole portare sempre con sé il suo tablet preferito. Inoltre, grazie ai superpoteri del chip Apple M1 è veloce e scattante come mai prima d’ora.

Il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici ha tutto ciò che ti serve per goderti al meglio qualsiasi contenuto. L’ampia gamma cromatica P3 e il rivestimento antiriflesso con tecnologia TrueTone lo rendono un vero e proprio prodotto premium.

Metti subito nel carrello il nuovo Apple iPad Air 2022 a soli 624 euro, invece di 699 euro. Grazie a MediaWorld Sconto Subito più spendi e più risparmi ottenendo una montagna di sconti fino a 400 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.