Volantino MediaWorld: Samsung Galaxy Tab S8 a un prezzo SUPER

Il nuovo volantino MediaWorld dedicato al “vero Black Friday” è davvero eccezionale. Il successo è incontenibile e tantissimi prodotti sono già quasi esauriti. Tra tutti c’è anche il Samsung Galaxy Tab S8, ancora disponibile, che acquisti al prezzo speciale di 648 euro, invece di 849 euro. Mettilo subito nel carrello e approfitta di questa fantastica promozione.

Il suo display LCD da 11 pollici garantisce immagini sempre chiare e ricche di dettagli. La doppia fotocamera anteriore fornisce un campo visivo eccezionale e offre una registrazione video in 4K davvero ottimale. Con l’Auto Framing il soggetto principale sarà sempre messo in risalto e l’obiettivo si muove con lui.

Tra l’altro, inclusa nella confezione, trovi la praticissima S Pen che si aggancia magneticamente al retro del Samsung Galaxy Tab S8 per ricaricarsi. In questo modo, ogni volta che la sganci, è sempre pronta all’utilizzo. Potrai prendere appunti, scrivere di getto le tue idee e trasformarle in realtà.

MediaWorld: con il Black Friday compri un Samsung Galaxy Tab S8 in super offerta

MediaWorld è letteralmente impazzita con le sue nuove offerte legate al Black Friday. Tra le ultime uscite c’è anche il Samsung Galaxy Tab S8 che compri a soli 648 euro, invece di 849 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a partire da soli 32,40 euro senza interessi.

Il suo design elegante e sottile rende questo tablet Android particolarmente comodo da portare sempre con sé. Per lavoro, svago o scuola, non ti abbandonerà mai. Sceglilo per guardare i tuoi film e serie TV preferiti. L’ampio display garantisce immagini sempre nitide e l’assenza di bordi rende tutto immersivo.

Approfitta subito della mega offerta Black Friday di MediaWorld. Acquista il Samsung Galaxy Tab S8 a soli 648 euro, invece di 849 euro. Non solo puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, ma la consegna a domicilio è completamente gratuita. Scegli il risparmio acquistando il meglio.

