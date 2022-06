Volantino MediaWorld: se passi al Galaxy S21 FE 5G extra sconto di 120€

Scegli di passare al nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G. Grazie al volantino MediaWorld, solo online, riceverai in carrello un extra sconto di 120 euro oltre al prezzo già in promozione. Perciò corri subito e metti nel carrello questo fantastico smartphone a soli 480 euro, invece di 769 euro.

Acquistando un Samsung Galaxy S21 FE 5G risparmierai quindi 120 euro sul prezzo già scontato. La promo si applica automaticamente prima del check out dell’ordine. Un’offerta così sta andando a ruba, quindi meglio sbrigarsi prima che le scorte finiscano in sold out.

Ti ricordiamo, inoltre, che acquistandolo online, unico modo per approfittare di questa occasione, potrai decidere di approfittare della consegna gratuita direttamente a casa tua o del ritiro gratuito nel negozio MediaWorld più vicino a te.

Infine, grazie all’iniziativa Tasso Zero di MediaWorld, potrai anche pagarlo in comode rate a partire da 24 euro al mese, senza interessi. Incredibile vero? Si tratta di un sogno che diventa realtà, approfittane subito prima che sia troppo tardi.

MediaWorld: oggi passare a Samsung Galaxy S21 FE 5G ti conviene

Conviene a chiunque passare a Samsung Galaxy S21 FE 5G grazie alla promozione di MediaWorld che ti regala altri 120 euro di sconto sull’acquisto, oltre al prezzo già in offerta per questo articolo. Un’occasione irripetibile da cogliere al volo.

Samsung Galaxy S21 FE 5g è un dispositivo fortemente votato all’imaging. La modalità Ritratto permette di scattare foto davvero perfette per i social media. Qualsiasi scatto sarà unico perché tu diventi il protagonista della fotografia.

Grazie al suo display straordinario confonderai il confine tra reale e virtuale. La cornice ridotta al minimo rende tutto più immersivo e la tecnologia Dynamic AMOLED 2X regala colori vivaci e brillanti anche sotto la luce del sole.

Inoltre, grazie alla batteria da 4.500mAh e l’ottimizzazione intelligente dei consumi, potrai dire addio agli incubi da batteria scarica. Samsung Galaxy S21 FE 5G ha proprio tutto ciò di cui ha bisogno per durare una giornata e oltre.

Approfitta di questa fantastica promozione MediaWorld. Acquista il Samsung Galaxy S21 FE 5G a soli 480 euro, invece di 769 euro. Potrai pagarlo in comode rate a interessi zero da 24 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.