Volantino MediaWorld: ricevi 200€ sul tuo usato se acquisti una Smart TV

Il nuovo volantino di MediaWorld viene in tuo soccorso nonostante siano terminati tutti i Bonus TV. Infatti, acquistando una nuova Smart TV a un prezzo minimo di 349 euro, tra quelle in offerta e compatibili con la promozione, ottieni fino a 200 euro di rimborso sul tuo vecchio televisore usato.

Ad esempio, acquista subito la Smart TV Hisense 58A7140F 58″ a soli 429 euro, invece di 479 euro. Entro 15 giorni dall’acquisto, registra il tuo nuovo televisore sul sito dedicato alla promozione. Entro 3 giorni dalla registrazione riceverai una conferma con la quale potrai organizzare il ritiro a domicilio del tuo vecchio TV.

Ricordati che deve essere flat, funzionante, dotato di telecomando e piedistallo e in compatibile con il segnale digitale DVB-T. Dovrai imballarlo prima del ritiro così che il corriere possa recuperarlo immediatamente. Entro 10 giorni dalla ricezione il prodotto sarà controllato da Opia che ti invierà l’esito del controllo qualità.

Entro 30 giorni da questa notifica, riceverai sempre da Opia un rimborso tramite bonifico sul conto corrente indicato in fase di registrazione. L’importo sarà quello comunicato in fase di controllo e valutazione del tuo usato e può arrivare fino a 200 euro. Che grande opportunità ti sta regalando MediaWorld.

MediaWorld valuta il tuo televisore usato fino a 200€

Cogli al volo questa incredibile occasione. Il tuo vecchio televisore usato potrebbe valere fino a 200 euro di rimborso grazie a MediaWorld. Perciò non perdere tempo. Questo è il momento giusto per cambiare dispositivo e acquistare una bella Smart TV nuova risparmiando un sacco di soldi.

Come questa Samsung TV QLED 32″ a soli 399 euro, invece di 449 euro. Potresti pagarla solo 199 euro. Il design incredibilmente sottile la rende elegante e adatta a qualsiasi ambiente, anche una camera da letto. Il display di ultima generazione garantisce immagini sempre vive e dettagliate. Il processore Quantum Lite ottimizza la qualità audio in base al contenuto trasmesso.

Tutte le Smart TV in offerta e compatibili con questa promozione MediaWorld godono della consegna a domicilio gratuita oppure del ritiro in negozio gratuito. Affrettati prima che finiscano in sold out. Acquista il nuovo e spedisci il vecchio ricevendo un rimborso fino a 200 euro sul tuo televisore usato.

