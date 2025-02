Volantino MediaWorld, per San Valentino tante offerte: smartphone e... fiori LEGO

In cerca di un regalo per San Valentino? MediaWorld ha la risposta giusta: il nuovo volantino I Love Tech, valido fino al 14 febbraio, ti offre la possibilità di risparmiare su tantissimi prodotti tech in abbinamento a prodotti LEGO (serie Botanicals), da regalare alla tua dolce metà. Tra le offerte, anche il nuovissimo Samsung Galaxy S25 Ultra.

Smartphone e fiori (LEGO): il connubio perfetto

Come anticipato, una delle offerte di punta del nuovo volantino è Samsung Galaxy S25 Ultra: potrai averlo a 1.500 euro con il set LEGO Botanicals bouquet di rose abbinato, dal valore di 59,99 euro.

Anche la lavatrice Hisense smart è disponibile, in offerta, a 399 euro con il set LEGO Botanicals raffigurante un albicocco giapponese, dal valore di 29,99 euro. Altri prodotti che aderiscono alla promo sono: Redmi Note 14 Pro+ a 499 euro (con LEGO albicocco giapponese) e Google Pixel 9 a 749 euro (con LEGO bouquet di rose).

Sfoglia il volantino:

Immagini

La nuova promo MediaWorld proseguirà fino al 14 febbraio, giorno di San Valentino – festività a cui si rivolge il volantino. E infatti, potrai acquistare tantissimi prodotti in offerta con prodotti LEGO Botanicals dedicati ai più bei fiori e piante, da costruire insieme.