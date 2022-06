Volantino MediaWorld: sbrigati perché c'è il No IVA 22% solo per oggi

MediaWorld ha deciso di regalarci un giorno davvero speciale. Con il nuovo volantino No IVA 22% potrai acquistare smartphone e smartwatch scontati come se tu non pagassi l’IVA. In pratica accedi a uno sconto del 18,04% al prezzo di vendita, magari già in promozione.

Inoltre, per tutti questi articoli compatibili con la promozione No IVA 22% avrai anche la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Come questo spettacolare Apple iPhone 13 5G 128GB tuo a soli 769,60 euro, invece di 939 euro.

Il nuovo modello di Casa Cupertino è un vero bolide. Grazie al Chip A15 Bionic sperimenterai potenza e velocità mai viste prima. Inoltre, il suo Display Super Retina XDR garantisce immagini perfette e sempre ricche di dettagli.

MediaWorld No IVA 22% Smartphone e Smartwatch

Solo oggi, 24 giugno 2022, MediaWorld ha dato il via a una vera e propria pazzia: il No IVA 22% su tantissimi smartphone e smartwatch incredibili. Scorporando l’IVA li pagherai con uno sconto pari al 18,04% e potrai anche dividere l’importo in comode rate a tasso zero.

Metti subito nel carrello l’eccezionale Xiaomi 11 Lite 5G NE a soli 245,06 euro, invece di 449,99 euro. Un vero affare per questo speciale smartphone Android. Potente e veloce, offre 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 778G tutto ciò che farai con questo device sarà veloce e super fluido. Il display AMOLED da 6,55 pollici ha un refresh rate da 90Hz. Le immagini saranno sempre vivide e ogni cosa che vedrai sarà così immersiva da catapultarti dentro la scena.

Il No IVA 20% di MediaWorld è anche smartwatch. Infatti acquisti il nuovo

a soli 348,39 euro, invece di 469 euro. Niente male vero? Avrai al polso tutta la tecnologia Apple per lo sport e la salute.

Monitora tutte le tue attività sportive e la tua forma fisica. Con Apple Watch Series 7 potrai anche effettuare un elettrocardiogramma dove vuoi e quando vuoi. In un attimo avrai il risultato che potrai condividere con il tuo medico di fiducia.

Super prezzo anche per la tanto amata Xiaomi Mi Smart Band 6 tua a soli 32,77 euro, invece di 44,99 euro. Un’occasione imperdibile per questo personal trainer da portare sempre con sé. Leggera e pratica, questa smart band offre tutto ciò che cerchi da un dispositivo di questo tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.