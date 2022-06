Volantino MediaWorld: iPhone 13 a prezzo BOMBA, solo 789 euro

MediaWorld non scherza con il suo nuovo volantino Red Friday. Tantissime offerte a prezzi invitanti ti stanno aspettando, ma se sei alla ricerca del momento giusto per acquistare il nuovissimo Apple iPhone 13 allora fermati un attimo.

Non perdere altro tempo e mettilo nel carrello a soli 789 euro, invece di 939 euro. Uno sconto di ben 150 euro, quasi da non credere. Ordinandolo online ti aggiudichi subito questo modello incredibile, evitando possibili sold out.

Acquistando il nuovo iPhone 13 in offerta, potrai decidere se prenotare un ritiro gratuito nel negozio MediaWorld più vicino a te, oppure fartelo consegnare a casa in pochi giorni con un contributo spese di spedizione di soli 4,99 euro.

Nondimeno, l’obiettivo è di aggiudicarselo il prima possibile a questo prezzo che trovi solo su MediaWorld. Inoltre, acquistandolo online in questa catena avrai diritto a tutti i privilegi della garanzia Apple e fino a 4 mesi gratis di Apple Music.

Volantino MediaWorld Red Friday: iPhone 13 in sottocosto

Un vero e proprio sottocosto quello confezionato dal nuovo volantino MediaWorld del Red Friday. Apple iPhone 13 a soli 789 euro, invece di 939 euro, non è un sogno come potrebbe sembrare. Però il prezzo suggerisce un corri corri all’acquisto, quindi meglio non perdere tempo.

La versione in offerta su MediaWorld è quella con 128GB di memoria interna. Così avrai tutto lo spazio necessario per installare le tue app preferite, salvare foto, video, documenti e tanto altro. Nel caso non dovesse bastarti, hai a disposizione 5GB gratuiti su iCloud, il servizio che condivide i contenuti su qualsiasi dispositivo Apple in tuo possesso.

Apple iPhone 13 è dotato di tutti i comfort che si cercano in uno smartphone. Un ottimo display Super Retina XDR brillante e immersivo. Il Chip A15 Bionic che spinge al massimo ogni attività con questo dispositivo iOS. La tecnologia 5G che garantisce download, trasferimento dati e streaming a livelli mai visti prima.

Approfitta subito del volantino Red Friday di MediaWorld. Metti nel carrello il nuovissimo Apple iPhone 12 5G 128GB a soli 789 euro, invece di 939 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.