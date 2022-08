Volantino MediaWorld Galaxy Watch5: consegna gratuita e rate tasso zero

Finalmente è arrivato ed è pronto per essere acquistato. Il Samsung Galaxy Watch5 è in offerta lancio su MediaWorld. Acquistalo subito a soli 329 euro e pagalo in comode rate a tasso zero da 16,45 euro al mese. La consegna è gratuita e veloce.

Perché devi acquistare il nuovissimo nato di casa Samsung, il Galaxy Watch5? Non solo perché è bello esteticamente, sta davvero bene al polso, ma per le sue incredibili funzionalità migliorate e implementate su questo speciale modello:

monitoraggio del sonno ;

; monitoraggio della salute ;

; batteria più potente del 13%;

più potente del 13%; obiettivi per il benessere quotidiano.

MediaWorld: arriva il Samsung Galaxy Watch5

Quindi, oggi stesso acquisti il nuovo Samsung Galaxy Watch5 a soli 329 euro. MediaWorld penserà a consegnartelo gratuitamente entro pochi giorni dall’acquisto. Inoltre, grazie al Tasso Zero, potrai pagarlo in comode rate, senza interessi, a partire da 16,45 euro al mese.

Il Galaxy Watch5 ha ribaltato la concezione di salute. Monitora il sonno costantemente con la nuova tecnologia migliorata. Rileverà anche il russamento e terrà traccia del tuo sonno in ogni sua fase. Goditi notti migliori per affrontare giornate migliori.

Monitora anche il cuore con il potentissimo Samsung BioActive Sensor 3 in 1 che controlla efficientemente i tre sensori di salute: l’analisi dell’impedenza biolettrica, l’impulso elettrico del cuore (ECG) e il tasso cardiaco ottico.

Resistente all’acqua, registrerà ogni tuo progresso sportivo. Verifica e valuta ogni allenamento confrontandolo con la tua composizione corporea analizzata regolarmente dal Samsung Galaxy Watch5.

Riproduci anche video in streaming su YouTube, invia messaggi, rispondi alle chiamate, ricevi consigli da Bixby o Google Assistant, ascolta la tua musica preferita e naviga in rete. Insomma, con questo smartwatch potrai fare veramente di tutto.

Non perdere questa speciale occasione. Acquistalo in anteprima online su MediaWorld. Per farlo mettilo nel carrello a soli 329 euro. La consegna è completamente gratuita direttamente a casa tua o prenotando un ritiro presso il negozio più vicino a te. Inoltre, potrai pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.