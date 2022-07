Volantino MediaWorld: errore di prezzo per lo Xiaomi Mi Watch

Trova il tuo equilibrio grazie a Xiaomi Mi Watch, lo smartwatch intelligente di Xiaomi. Lo trovi su MediaWorld al 23% di sconto! Lo paghi 99,99 euro, invece di 129,99 euro. Un ottimo affare per questo prodotto di alto livello. Hai ben 8 motivi per voler acquistare il Mi Watch:

monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24;

; la durata della batteria è garantita fino a 16 giorni.

Cambia stile di vita e lasciati guidare da questo speciale personal trainer da polso. Sarai sempre al centro dell’attenzione per lui e ti assicurerà una vita attiva e una salute sempre sotto controllo. Perciò approfitta di questa speciale occasione MediaWorld e non lasciarti scappare un’offerta così potente.

MediaWorld regala lo Xiaomi Mi Watch

Più che uno sconto sembra proprio un regalo. Riuscire ad acquistare il fantastico Xiaomi Mi Watch a soli 99,99 euro è una vera e propria conquista che puoi ottenere solo online con MediaWorld. Oggi è l’ultimo giorno per aggiudicartelo a questo sconto perché da domani sarà tutto finito.

Anzi, nei prossimi minuti potrebbe addirittura cadere in sold out. Perciò bando alla ciance, come si suol dire, e via di clic con il mouse per mettere nel carrello lo Xiaomi Mi Watch a soli 99,99 euro, invece di 129,99 euro. Così avrai al polso un vero e proprio compagno di viaggio utile e pratico.

Non ti perderai più nessuna notifica e con il suo ampio display potrai consultare tutte le informazioni e leggere le notifiche comodamente. Tutto sarà più chiaro grazie a questo speciale smartwatch e anche il livello di relax sarà sotto controllo. Monitora il tuo sonno e scopri se hai riposato bene.

Ultima chiamata da MediaWorld Sconto Subito! Metti nel carrello lo Xiaomi Mi Watch prima che la promo finisca tra poche ore o che le scorte terminino in sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.