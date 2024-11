Volantino MediaWorld, ecco la terza ondata di offerte Black Friday

Una nuova ondata, la terza per la precisione, di Black Friday per MediaWorld: tornano le offerte, dal 21 novembre al 2 dicembre, sui migliori prodotti di elettronica. Occhi aperti, in particolare, per gli sconti su smartphone e laptop!

Black Friday MediaWorld: ecco le offerte

Il “gioiello della corona" è Samsung Galaxy S24 Ultra, che MediaWorld sconta a SOLI 899 euro – anche in 20 rate da 44,95 euro. Il nuovo Google Pixel 9 è invece disponibile a 799 euro, più economico il modello 8a 5G a 379 euro. Redmi Note 13 Pro è ancora un ottimo acquisto a 229 euro. Magic V2, il foldable di Honor, scende invece a 899 euro, mentre il flip di Motorola – il Razr 50 – è disponibile a 499 euro.

Gli affari migliori, tuttavia, riguardano i laptop. Imperdibile il notebook HP 15S con processore Intel Core i7 e 16 GB di RAM a 599 euro; ottimo prezzo, solo 499 euro, per Acer Aspire 3 A315 – che ha invece un processore AMD Ryzen 7. Tra le fasce più economiche, ma comunque performanti, segnaliamo Asus F1504Z a 389 euro e il Chromebook 314 Acer a 189 euro.

Non perdere le ultimissime offerte Black Friday di MediaWorld: la terza ondata di sconti e promozioni proseguirà fino al 2 dicembre. Approfittane online oppure nei punti vendita MediaWorld.