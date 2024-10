Volantino MediaWorld, ci sono gli Apple Days: le migliori offerte

Sarà attivo soltanto fino al 20 ottobre il nuovo volantino MediaWorld tutto dedicato agli Apple Days: tantissime offerte sui prodotti Apple più amati, dagli auricolari agli smartphone.

I migliori prodotti Apple in offerta

Se hai intenzione di cambiare il tuo dispositivo Apple, questo è il momento giusto. Tra le migliori offerte ti segnaliamo AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 199 euro, MacBook Air 13" M2 a 1.199 euro con 8 GB di RAM e 512 Gb di SSD e scheda grafica Apple GPU 10-core, iPad Pro M4 11" Wi-Fi a 1.149 euro.

Per quanto riguarda i telefoni, da non perdere iPhone 15 Plus a 949 euro e il nuovo iPhone 16 a 1.109 euro. Ottimo prezzo anche per i due Apple Watch: SE GPS 44 mm a 269 euro e Ultra 2 49 mm a 899 euro. Infine, due accessori indispensabili: Apple Magic Keyboard a 169,99 euro e alimentatore USB-C da 140W a 89,99 euro.

Sfoglia il volantino MediaWorld Apple Days:

Ricordiamo che il volantino MediaWorld Apple Days sarà valido fino al 20 ottobre. Inoltre, potrai usufruire dei servizi di valutazione usato e change, che ti permettono di ottenere uno sconto sul tuo nuovo acquisto Apple pari al valore del tuo usato. Ad esempio, con iPhone 16 puoi ottenere fino a 710 euro portando un iPhone 15 Pro Max 1TB (che deve essere in perfette condizioni).