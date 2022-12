Volantino MediaWorld Buon Natale Tech: Samsung Galaxy Tab A8 a 195€

Approfitta di una super offerta contenuta nel nuovo volantino Buon Natale Tech di MediaWorld. Oggi metti nel carrello il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 195 euro, invece di 279 euro. Grazie a questo ordine stai risparmiando esattamente il 30% dal prezzo di listino Samsung.

Inoltre, potrai anche beneficiare della consegna gratuita a domicilio o del ritiro nel negozio MediaWorld più vicino a te. Aggiungendo solo 19,99 euro avrai in più 1 anno di protezione per guasto. Niente male vero? Approfitta subito di questa incredibile offerta prima che termini in sold out.

MediaWorld Buon Natale Tech: BOMBA Samsung Galaxy Tab A8

È proprio una bomba il Samsung Galaxy Tab A8. Non solo per il prezzo che MediaWorld ti ha riservato, ma anche per le sue prestazioni. In ben 10,5 pollici di schermo hai tutto quello che ti serve per studio, lavoro e intrattenimento. Leggero e sottile, con la scocca in alluminio, è resistente e ottimo da portare sempre con sé.

La memoria interna, espandibile fino a 1TB, permette di installare tutte le app e i giochi che vuoi, oltre che scaricare qualsiasi contenuto. I quattro altoparlanti Dolby Atmos forniscono un audio performante e avvolgente per regalarti un’esperienza di altissimo livello. E grazie all’ecosistema Samsung è un’ottima alternativa a iPadOS.

Perciò non lasciarti scappare questa occasione che solo MediaWorld può darti. Approfitta del volantino Buon Natale Tech per acquistare subito il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 195 euro, invece di 279 euro. Questo ordine beneficia della consegna gratuita direttamente a casa tua.

