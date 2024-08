Volantino MediaWorld Back to School: acquista un PC, ricevi fino a 250 euro

L’estate sta finendo e l’inizio della scuola è ormai alle porte: MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino “Back to School", valido fino all’1 settembre, che permette a tutti gli acquirenti di ricevere fino a 250 euro di gift card (con un minimo di spesa), per risparmiare ancora di più sugli acquisti.

Nello specifico, sono tre le gift card che è possibile ricevere, acquistando uno dei PC disponibili a volantino:

Gift card da 75 euro con una spesa di almeno 499 euro

con una spesa di almeno 499 euro Gift card da 150 euro con una spesa di almeno 800 euro

con una spesa di almeno 800 euro Gift card da 250 euro con una spesa di almeno 1.200 euro

Inoltre, grazie al servizio “Better way", portando un PC usato nei punti vendita è possibile ricevere subito una valutazione fino a 1.000 euro. Sono tante, quindi, le occasioni per risparmiare, Ecco il nuovo volantino MediaWorld “Back to School" tutto da sfogliare, per scovare le migliori offerte:

Immagini

MediaWorld “Back to School": migliori offerte

Tra i PC che aderiscono alla promozione gift card, segnaliamo il Lenovo Yoga Slim 7x a 1.499 euro, con ben 32 GB di RAM, display touch 14.5" 3K OLED PureSight e processore Snapdragon X Elite. Sul fronte più economico, troviamo l’ottimo Asus E1504FA a 549 euro e l’Acer Aspire 3 Spin 14, convertibile, a 519 euro. Aderiscono alla promozione anche PC fissi e due Microsoft Surface.

Il volantino è comunque ricco di affari: dal nuovissimo Google Pixel 9 Pro XL con Gemini a 999 euro (ma con 200 euro di supervalutazione garantita riportando un dispositivo usato) alla gamma Galaxy (Z Flip 6, S24 Ultra e S23), con il cui acquisto verrà dato in omaggio un tablet Galaxy Tab S9 FE oppure un notebook Galaxy Book4.

Il nuovo volantino MediaWorld “Back to School" è valido a partire dal 19 agosto e fino all’1 settembre: approfitta delle promozioni online oppure nei punti vendita fisici disponibili in tutto il territorio nazionale.