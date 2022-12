Volantino MediaWorld: acquista iPhone 14 e ottieni tantissimi regali

Il volantino di MediaWorld è ricco di offerte spettacolari. Tra queste ci ha colpito Apple iPhone 14 che acquistandolo, oltre a risparmiare grazie all’8% di sconto, ti permette di accedere a tantissimi regali utili e interessanti. Mettilo subito nel carrello a soli 946 euro, invece di 1029 euro.

Con un piccolo contributo di 2,99 euro puoi fartelo spedire direttamente a casa tua. Oppure puoi anche prenotare il ritiro gratuito al pronto nel negozio MediaWorld più vicino a te. Inoltre, come già anticipato, questo acquisto ti dà diritto a una serie di vantaggi speciali, scopriamoli insieme.

MediaWorld: acquistando iPhone 14 ottieni subito il tuo abbonamento gratuito

MediaWorld ha piazzato il nuovo Apple iPhone 14 a soli 949 euro. Con questo acquisto risparmi esattamente 84 euro e ti porti a casa un vero e proprio bolide. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è luminoso e immersivo. Il processore A15 Bionic è potente e affidabile. La batteria è performante e dura tutta la giornata. Le fotocamere sono migliorate ancora di più.

Ma oltre a tutta questa tecnologia, acquistando il nuovo modello di Casa Cupertino da MediaWorld ottieni subito non uno, ma ben 5 abbonamenti di prova gratuiti dei migliori servizi firmati Apple. Potrai da subito accedere ad Apple Music gratis per 4 mesi.

Avrai 3 mesi di Apple TV completamente gratis per vedere tutto lo streaming che vuoi. Rimani in forma con Apple Fitness+ grazie all’esperienza di 3 mesi gratuita. Archivia ciò che vuoi senza pensieri con iCloud+ che ti regala 50GB di archiviazione online per 3 mesi. Infine gioca 4 mesi senza spendere nulla con Apple Arcade.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.