Volantino Lidl PARKSIDE, tutto il meglio per il tuo giardino è in offerta

Un’ondata di nuove offerte in arrivo con il nuovo volantino Lidl. Anche questa volta, il protagonista assoluto è il marchio PARKSIDE: da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile, gli appassionati di giardinaggio, fai-da-te e manutenzione domestica avranno l’occasione di risparmiare su un’ampia selezione di attrezzi e accessori di alta qualità, adatti a tutti – dall’amatore al professionista.

Casa, giardino e cura del verde

Tra le proposte più interessanti, spicca il computer per irrigazione PARKSIDE, disponibile a soli 24,99 euro. Questo dispositivo offre fino a dieci intervalli di irrigazione programmabili, permettendo una gestione intelligente del giardino grazie alla funzione memoria e all’opzione di selezionare la temperatura memorizzata. Il kit include anche adattatori per tubi di diverse dimensioni.

Chi desidera completare il sistema di irrigazione può optare per il tubo per irrigazione da 20 metri, realizzato con un rivestimento a quattro strati che lo rende resistente a temperature comprese tra -10 e +60 °C, al prezzo di 12,99 euro. Inoltre, l’irrigatore circolare oscillante o rotante è in promozione a soli 5,99 euro e offre tre modalità di irrigazione per coprire superfici diverse.

Per la manutenzione del giardino, PARKSIDE propone diversi strumenti. La forbice per potatura, perfetta per tagli fino a 10 mm, è disponibile a soli 3,99 euro, mentre la motosega a benzina da 2,72 CV con lama da 45 cm è un vero affare a 99 euro. Per garantire la sicurezza durante l’utilizzo di attrezzi da taglio, Lidl offre anche la visiera di protezione con griglia in metallo o schermo protettivo in plastica, in vendita a 9,99 euro.

Gli amanti della giardinaggio troveranno interessanti diverse offerte, tra cui i sacchi per la coltivazione in confezione da due pezzi, perfetti per la crescita di ortaggi, fiori e piante aromatiche, al prezzo di 4,99 euro. Il set di vasi per piante aromatiche, composto da quattro pezzi, è disponibile a 3,99 euro. Mentre il telo o cappuccio proteggi piante, ideale per difendere le coltivazioni dalle gelate, è acquistabile a soli 3,99 euro.

Tra l’ampia gamma di accessori utili per la manutenzione, troviamo anche il set prese con telecomando, disponibile a 14,99 euro, consente di controllare fino a tre dispositivi elettrici a distanza. Per chi vuole proteggere il legno di mobili e strutture esterne, l’olio protettivo per legno da 3 litri, con effetto impregnante e idrorepellente, è in vendita a 12,99 euro.

Chiudono la carrellata di offerte i guanti da giardinaggio, offerti in un set da due paia al prezzo di 3,49 euro, perfetti per proteggere le mani durante la potatura e la manutenzione del verde.

Sfoglia le offerte Lidl Parkside:

Immagini

La selezione di prodotti PARKSIDE, la prossima settimana, è davvero ampissima. Il nuovo volantino Lidl partirà ufficialmente lunedì 31 marzo e proseguirà fino a domenica 6 aprile, nei punti vendita fisici della catena. I prodotti, ricordiamo, sono disponibili fino a esaurimento scorte.