Volantino Lidl Parkside, torna il trapano avvitatore a meno di 40 euro

Dopo una pausa di una settimana, torna insieme al nuovo volantino Lidl anche la sezione Parkside interamente dedicata la fai da te. Questa volta le proposte, attive dal 14 al 20 ottobre, interesseranno chi ha intenzione di effettuare lavori a casa oppure in giardino.

Le migliori offerte Lidl Parkside

Tra i prodotti disponibili a volantino segnaliamo il ritorno di uno tra gli attrezzi probabilmente più popolari: il trapano. nella versione avvitatore ricaricabile a 39,99 euro, oppure a percussione a 24,99 euro. Non mancano i set di punte, da 15 a 37 pezzi, soggetti a una promozione: acquistandone due, il secondo costerà la metà.

Nel volantino è disponibile anche la smerigliatrice orbitale a delta a soli 14,99 euro, con carta abrasiva in dotazione. Per il giardinaggio, Parkside propone la comodissima serra con porta richiudibile a cerniera e finestra di aerazione con chiusura a strappo, a 19,99 euro. Perfetta per coltivare anche nei mesi più freddo.

A 6,99 euro troviamo i sacchi da giardino, mentre a un euro in più asce, accette e tiratronchi. Per la sezione vestiario, questa settimana ci sono il gilet da lavoro per uomo in due colori a 19,99 euro, la giacca in pile da lavoro per uomo a 14,99 euro e i pantaloni da lavoro, sempre da uomo, a 11,99 euro.

Sfoglia il volantino Lidl Parkside:

Immagini

Ricordiamo che le offerte del volantino Lidl Parkside sono attive da lunedì 14 a domenica 20 ottobre. Alcune proposte, tuttavia, saranno effettivamente disponibili solamente a partire da giovedì 17 ottobre, nei punti vendita Lidl d’Italia.