Volantino Lidl Parkside, settimana ricca di offerte per chi ama il fai da te

Puntuale, come ogni giovedì, Lidl ha pubblicato il proprio volantino della prossima settimana – dal 27 gennaio al 2 febbraio -, al cui interno troviamo anche la sezione dedicata a Parkside, ormai famosissimo marchio legato al fai da te. Quali sono le proposte della settimana? Ecco le migliori offerte da non perdere.

Accessori e attrezzatura per lavori di casa (e non solo)

Per gli appassionati di fai da te e bricolage, la prossima settimana Parkside propone diversi strumenti e attrezzi a prezzi davvero economici. Come il set trapano avvitatore ricaricabile, disponibile a 59 euro, e il trapano a percussione ricaricabile a 19,99 euro. Ottimo prezzo anche per la sega circolare ricaricabile, che potrai trovare a 39,99 euro, mentre la smerigliatrice angolare ricaricabile è in offerta a 24,99 euro – con relativi accessori a 3,99 euro al set.

Dal momento che si tratta di utensili ricaricabili, non possono mancare le batterie e Parkside ne propone di tue tipologie: 2 Ah e 4 Ah, entrambe a 19,99 euro l’una. Infine, segnaliamo diversi accessori in offerta: il set per trapano o chiave a cricchetto per mandarino a 5,99 euro, il portapunte magnetico, il set adattatori quadrati o set bit per cartongesso a 2,49 euro l’uno e il faro LED ricaricabile da lavoro a 24,99 euro.

Il nuovo volantino Lidl Parkside sarà attivo soltanto da lunedì 27 gennaio e resterà valido fino a domenica 2 febbraio. Tutti i prodotti in offerta resteranno disponibili fino a esaurimento scorte, nei punti vendita Lidl in Italia.