Volantino LIDL Parkside, offerte per il giardino: c'è anche l'idropulitrice

Tornano, da lunedì 19 agosto e fino a domenica 25 agosto, le offerte LIDL Parkside, nel nuovo volantino tutto dedicato – questa volta – al giardinaggio con numerosi accessori in promozione.

I principali prodotti Parkside in offerta

La manutenzione del verde a fine estate è un momento importante per coloro che ci tengono a tenere sempre pulito il proprio giardino. Parkside aiuta in questi lavori fai da te proponendo l’interessante multiattrezzo 4 in 1 a motore con potatore e tagliasiepi a 129 euro, la forbice da giardinaggio ricaricabile a 19,99 euro e la forbice per potatura a 2,49 euro.

Il volantino offre anche tagliasiepi elettrico (29,99 euro), tagliarami telescopico (11,99 euro) e soffiatore, aspiratore e trituratore per foglie a 29,99 euro. Utile anche il sacco pieghevole da giardino, uno o due pezzi, oppure il telo a 4,99 euro; acquistandone 3, una sarà in regalo.

Il pezzo forte è l’idropulitrice flessibile ad alta pressione: 119 euro, tre possibilità di utilizzo. Molto belli, per decorare gli esterni, gli accessori a volantino: lo zerbino in fibra di cocco 60×40 cm a 6,99 euro, la lampada a energia solare in pietra artificiale dipinta a mano a 9,99 euro e la lampada LED a energia solare con rilevatore di movimento a 7,99 euro, con il 20% di sconto.

Qui puoi visualizzare il volantino LIDL Parkside:

Immagini

Le promozioni disponibili nel volantino LIDL Parkside sono valide a partire dal prossimo lunedì 19 agosto e dureranno fino a domenica 25 agosto: un’intera settimana di attrezzi, strumenti e accessori dedicati soprattutto al giardinaggio.