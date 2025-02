Volantino Lidl Parkside, in offerta tutto il necessario per il giardinaggio: anche la mini serra

Una nuova settimana di offerte Parkside si avvicina, nel nuovo volantino Lidl valido da lunedì 17 a domenica 23 febbraio. I tanti prodotti disponibili, questa volta, si concentrano principalmente sul giardinaggio, ma non mancano proposte per chi deve effettuare lavori manuali.

Ecco cosa non devi perderti da Lidl

Tra le offerte più interessanti, vi segnaliamo la sempre ottima idropulitrice ad alta pressione a 99 euro, con numerosissimi accessori disponibili per l’acquisto a parte: la spazzola (19,99 euro), la sonda sturatubi (24,99 euro), ugelli e fresatrici (12,99 euro) e lavapavimenti da esterni (24,99 euro).

Per il giardino, troviamo: vasi per piante, teloni pacciamanti, attrezzi vari, contenitori per compostaggio, l’ottima mini serra a soli 9,99 euro, set da semina e molto altro. Per quanto riguarda invece i lavori manuali, da non perdere l’avvitatore a percussione ricaricabile a 99 euro e l’aspirapolvere-liquidi a 39,99 euro.

Sfoglia le offerte:

Immagini

Il nuovo volantino Lidl, che include anche un’ampissima selezione Parkside, sarà disponibile a partire da lunedì 17 fino a domenica 23 febbraio, in tutti i punti vendita aderenti. Ricordiamo che alcuni dei prodotti, appositamente segnalati, saranno tuttavia disponibili soltanto a partire da giovedì 20 febbraio.