Volantino Lidl Parkside, guarda che offerte: c'è il martello demolitore

Da lunedì 22 a domenica 28 luglio, il nuovo volantino Lidl riporterà la sezione Parkside dedicata al fai da te, dopo una settimana di assenza. Anche questa volta le offerte sono imperdibili, con prodotti che vanno dall’attrezzatura all’abbigliamento, fino ad accessori indispensabili per manutenzione o lavori di ogni tipologia, da quelli piccoli a quelli più importanti.

Le migliori offerte Lidl Parkside della settimana

Nello specifico, segnaliamo il martello demolitore con impugnatura principale con smorzamento delle vibrazioni e impugnatura aggiuntiva girevole a 360° a soli 79 euro: perfetto per lavori di demolizione e rompere materiali come calcestruzzo, pietra e opere in muratura. Al martello si può abbinare la levigatrice a penna multifunzione (forare, fresare, levigare, lucidare, pulire, tagliare e incidere) ricaricabile a 19,99 euro.

Torna anche il 3×2, questa volta per il set ganci, rondelle o dati esagonali: acquistando 3 set, li pagherai soltanto 5,98 euro anziché 8,97. Uno è come se fosse regalato. Super prezzo anche per il trapano a colonna con regolazione elettronica del numero di giri, in offerta a 99 euro invece di 119 euro. Bel prezzo anche per l’avvitatore ricaricabile, appena 12,99 euro.

Di seguito il volantino Lidl Parkside, sfogliabile:

Immagini

La sezione Parkside di Lidl è il posto giusto per acquistare la migliore attrezzatura fai da te a prezzi davvero economici, senza rinunciare alla qualità. Il nuovo volantino Lidl Parkside partirà il prossimo lunedì 22 luglio e proseguirà fino a domenica 28 luglio: una settimana per approfittare delle promozioni disponibili in tutti i punti vendita della catena, fino a esaurimento scorte.