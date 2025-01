Volantino Lidl Parkside, gli imperdibili del fai da te in offerta

Dopo una pausa di una settimana, da lunedì 13 gennaio torna nel volantino Lidl la sezione dedicata a Parkside, il marchio per gli appassionati di fai da te. Scopri tutte le offerte disponibili fino al 19 gennaio.

Gli imperdibili Parkside

Tra le offerte più interessanti, imperdibile è il set trapano avvitatore ricaricabile a soli 49 euro, dotato di accessori, due batterie e un caricabatterie. Segnaliamo anche l’elettroutensile multiuso a 19,99 euro (per segare, raschiare e levigare) con i relativi accessori a 2,49 euro; il seghetto a pendolo a 29,99 euro, la pistola elettrica per verniciatura a spruzzo a 19,99 euro e la sega circolare per tagli obliqui a 69 euro.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, Parkside propone la giacca da lavoro a 24,99 euro, da abbinare con i pantaloni da lavoro a 12,99 euro e la maglia termica a 7,99 euro. Per chi preferisce le salopette, la troverà a 17,99 euro in tre colori. Non mancano gli accessori: dalle ginocchiere in gel (6,99 euro) ai guanti da lavoro (7,99 euro) fino alla cintura (4,99 euro).

Sfoglia le offerte Parkside:

Il volantino Lidl Parkside sarà disponibile da lunedì 13 gennaio fino a domenica 19 gennaio, nei punti vendita della catena.