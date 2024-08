Volantino Lidl Parkside: c'è anche il frigo portatile, ideale per i viaggi

Torna, anche questa settimana, il nuovo volantino Lidl che nella sua sezione Parkside offre una nuova selezione di accessori per casa e fai da te. Il volantino ha validità da oggi, lunedì 12 agosto, fino a domenica 18 agosto e sono diverse le proposte imperdibili di questa settimana.

In promo la serie X 20 V Team e le batterie

Tra le offerte più interessanti c’è il frigo elettrico portatile ricaricabile da 24 litri, perfetto per chi effettua lunghi viaggi in auto o sceglie di soggiornare in campeggio, ad esempio. Il costo è di 79 euro. Il funzionamento è tramite presa della corrente o accendisigari, con batteria tuttavia non inclusa: sarà necessario acquistarla a parte. Fortunatamente tra le offerte in corso ci sono anche batterie in promozione: i prezzi vanno da 19,99 euro, con il 20% di sconto.

Batterie richieste anche per altri prodotti Parkside in offerta: dal trapano avvitatore (119 euro) alla pistola termica (29,99 euro), fino alla torcia led (7,99 euro), il tagliasiepi (39,99 euro) e il tagliabordi (24,99 euro). Questo è il momento giusto, quindi, per approfittare delle promozioni e acquistare a prezzi scontati anche le relative batterie, che ricordiamo non sono incluse in questi specifici prodotti, che fanno parte della serie X 20 V Team.

Ecco il volantino Lidl Parkside da sfogliare:

Immagini

Ricordiamo che le promozioni Lidl Parkside saranno attive fino a domenica 18 agosto: avrete tempo un’intera settimana per approfittare degli sconti su accessori fai-da-te e soprattutto sulle batterie compatibili.