Volantino Lidl Parkside 2/09, che meraviglia: tanti articoli a meno di 10€

Il nuovo volantino Lidl Parkside parte ufficialmente il 2 settembre 2024. Per questa settimana è prevista una vera pioggia di prodotti di ottima qualità, eccellenti accessori per il fai da te, disponibili a meno di 10€. Andare a fare la spesa nel celeberrimo supermercato conviene più che mai in questi giorni, soprattutto se sei amante dei lavori manuali.

Sfogliando il goloso volantino, abbiamo selezionato per te gli articoli che devi assolutamente andare a cercare all’interno della sezione dedicata alle offerte.

Volantino Lidl Parkside: cosa prendere a meno di 10€

Ormai, tutti gli appassionati del marchio lo sanno benissimo: questi prodotti vengono scelti perché praticamente risultano gli unici in grado di mettere insieme una qualità elevatissima a un prezzo che non potrebbe essere più concorrenziale! Utensili, ma anche accessori e prodotti di consumo, pronti ad affiancarti durante i lavori manuali senza la minima delusione.

Dunque, non solo Lidl è riuscito a diventare un punto di riferimento come supermercato, che in generale coniuga perfettamente la bontà dei suoi prodotti a uno scontrino contenuto, ha anche raggiunto l’obiettivo di diventare una “tappa fissa” per gli amanti del fai da te e non solo. Ho visto personalmente dei professionisti lavorare con soddisfazione, utilizzando proprio degli utensili firmati Parkside.

Per quello che riguarda il volantino attivo dal prossimo 2 settembre 2024, i prodotti imperdibili a meno di 10€ sono:

set per tinteggiare a 5,99€; spellafili automatica e pinza crimpatrice (231 pezzi) a 7,99€; set punte per trapano (16 pezzi) a 4,49€; ciabatte da uomo a 5,99€ (gadget utile e sfizioso); set di guarnizioni o O-Ring (numero di pezzi variabile in base alla tipologia) a 6,99€; cesoie (3 pezzi) a 9,99€; set per costruzioni a secco (9 pezzi) a 9,99€; cacciavite con portabit a 7,99€; livella flessibile a 7,99€; sega manuale a 7,99€.

Sono sicuramente questi i prodotti Parkside imperdibili del prossimo volantino Lidl, con un prezzo inferiore ai 10€. Tuttavia, l’intera selezione di offerte è decisamente ghiotta e interessante: vale la pena dare un’occhiata per scoprire se c’è qualcosa che può servirti. Come sempre, il celeberrimo supermercato non delude le aspettative e a noi non resta che correre a fare la spesa, passando prima dalla sezione dedicata ai prodotti per il fai da te!