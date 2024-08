Volantino Lidl Parkside 12/08, Amazon RIBATTE: 5 promo Bosch fino a 50€

Il volantino Lidl Parkside del 12 agosto è uscito, finalmente! Alle tantissime occasioni disponibili per gli amanti del fai da te, c’è già una risposta: sono le promo Bosch, che trovi direttamente su Amazon. Dai un’occhiata alle 5 occasioni imperdibili del momento e approfittane al volo.

Kit 70 in 1 a 28,64€: una marea di accessori per trapano e cacciavite, tutti in titanio. Perfetto per legno, pietra e metallo, questo comodo set arriva completo cdi custodia. Attiva l’offerta e prendilo a 28,64€.

Spazzola elettrica ricaricabile: un sistema incredibilmente versatile, compatto e potente. Questo utensile praticamente è bravo a fare tutto ed è pronto ad aiutarti in una marea di situazioni. Dalla pulizia della cucina, fino alle scarpe, passando per pulizie più complesse: la rotazione elettrica permetterà di ottenere risultati incredibili. Attiva il coupon e prendila a 41,99€.

Trapano a percussione EasyImpact: impugnatura super comoda, motore da ben 600W e valigetta in dotazione. Fuori sempre perfetti e senza fatica con questo utensile spettacolare. Attiva l’offerta in pagina e prendilo a 49,99 €.

Smerigliatrice angolare linea Profesional: motore da 730 W, disco da 115 mm e impugnatura laterale per una presa super ergonomica. Questa soluzione professionale è potente e affidabile. Attiva il coupon in pagina e prendila a 50,99€.

Avvitatore ricaricabile IXO di settima generazione: compatto e potente, è l’utensile che non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi. Usalo per avvitare e svitare con precisionie. Il kit con attacco angolare in dotazione lo prendi a 50,99€.

Sfrutta queste promo Amazon dedicate ai migliori prodotti Bosch: le trovi solo per poco tempo. Al volantino Lidl Parkside il colosso dell’e-commerce risponde così: sta a te approfittarne!