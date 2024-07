Volantino Il Gigante: le migliori offerte per fai da te e auto

Sono iniziati da poco i super saldi Il Gigante, dedicati al fai da te e non solo: il nuovo volantino è valido dall’11 luglio al 4 settembre, due mesi abbondanti per approfittare delle offerte e promozioni attive.

Ecco le promozioni migliori

Tra le offerte migliori, segnaliamo l’avvitatore power plus con 2 batterie litio a 40 euro (sconto del 50%) e la sega circolare power plus con potenza minima di 800 W e lama da 140 millimetri a 29,40 euro (40% di sconto). Prezzi ridotti del 40% anche per la smerigliatrice angolare elettrica power plus (17,94 euro) e la levigatrice triangolare palmare a 14,90 euro.

Oltre agli attrezzi per manutenzioni e lavori, troviamo anche diversi prodotti per la casa e l’auto. Come, ad esempio, il cuscino in memory foam a 7,63 euro (30% di sconto), la doccetta 5 funzioni con tubo flessibile da 1,5 metri a 8,99 euro (40% di sconto), la spazzola tergicristallo per auto in misure assortite al 40% di sconto, 4 litri di olio motore scontati del 30% e tanti attrezzi utili da 1,98 euro a 2,98 euro l’uno.

Qui puoi sfogliare il volantino fai da te de Il Gigante:

Immagini

Ricordiamo che il volantino è valido dall’11 luglio al 4 settembre: approfittane in tutti i punti vendita del supermercato Il Gigante e fai scorta per l’estate.