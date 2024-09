Volantino Expert: ultima occasione per ricevere una stampante in regalo

Prosegue il volantino Expert “Tech to school", valido fino al 18 settembre. Anche in questo caso le promozioni sono allettanti: acquistando uno dei computer aderenti alla promozione, infatti, è possibile ricevere in regalo una tra le due stampanti (HP e Canon) disponibili. In più, è attiva una promozione per la valutazione dell’usato.

Due stampanti in regalo e valutazione dell’usato

Due le stampanti in regalo: una Canon multifunzione Pixma e una HP multifunzione all-in-one deskjet, entrambe dal valore di 128,90 euro; a ciò si aggiunge un abbonamento annuale a Microsoft 365 Personal.

Tra i diversi computer che aderiscono alla promozione, segnaliamo: Lenovo IdeaPad 3 a 599 euro, Asus Vivobook a 449 euro, Acer Aspire 3 15 a 499 euro, Acer all-in-one Aspire C a 649 euro e il notebook gaming LOQ Lenovo a 999 euro.

Con Tech Change, inoltre, portando in un punto vendita il tuo PC Windows usato potrai ricevere una valutazione e uno sconto immediato per l’acquisto di un nuovo computer. Expert sottolinea che il portatile, seppur usato, deve essere comunque integro e funzionante.

Il “Tech to school" di Expert prosegue fino al 18 settembre, con tante promozioni non solo sui PC ma anche nelle sezioni telefonia, tablet, gaming ed elettrodomestici.