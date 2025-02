Volantino Expert, prosegue la promo "Rottamiamo": scopri le offerte a TASSO ZERO

Lascia il tuo vecchio elettrodomestico con Expert: la promo “Rottamiamo" prosegue con un nuovo volantino valido fino al 26 febbraio. Ricordiamo che solo da Expert paghi a tasso zero, con TAN fisso 0% e TAEG 0%.

Offerte da non perdere da Expert

Il tuo nuovo “amore" tech si nasconde tra le pagine del volantino Expert. Per questo, tra le migliori offerte, ti segnaliamo l’ottimo notebook Acer Aspire 3 15 A315 a soli 499 euro, oppure in 10 raqte da 49,90 euro. Il computer offre processore AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, più scheda grafica AMD Radeon graphics integrata e Windows 11 installato.

A tasso zero anche il nuovissimo Samsung Galaxy S25 Ultra: puoi acquistarlo da Expert in 20 rate da 70 euro. Il costo include già 100 euro di supervalutazione garantita riportando uno smartphone usato e perfettamente funzionante. Si tratta di un ottimo dispositivo Android, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera e display AMOLED con batteria da 5000 mAh.

Ultimo, ma non per importanza, ti segnaliamo la smart TV a marchio Samsung da 65 pollici a soli 599 euro, oppure in 20 rate da 29,95 euro l’una. Si tratta di un ottimo televisore, con pannello di risoluzione UHD 4K , connettività Wi-Fi e Bluetooth, Dolby Audio 20 Watt, 3 HDMI e molto altro.

Sfoglia il volantino Expert:

Immagini

La promo Expert “Rottamiamo" prosegue fino al 26 febbraio: scopri tutte le offerte disponibili online oppure in negozio. Ricorda che puoi anche pagare, per articoli selezionati, a tasso zero con TAN fisso 0% e TAEG 0%.