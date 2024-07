Volantino Expert: i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 sono già in offerta

Expert ha deciso di estendere il proprio Black Friday Summer Edition: nel nuovo volantino, valido dall’11 al 24 luglio, la nota catena propone tantissimi prodotti in offerta tra cui spiccano anche alcuni recentissimi come i Galaxy Samsung Z Fold 6 e Z Flip 6, Galaxy Watch 7 e Ultra e Galaxy Buds 3 e Pro, annunciati pochi giorni fa.

Il Summer Black Friday continua

Partendo dalla sezione smartphone, Expert propone alcuni sconti su iPhone e Samsung supervalutando i dispositivi usati: ad esempio è possibile acquistare iPhone 15 Pro Max da 256 GB di memoria interna a 449 euro portando indietro un iPhone 14 Pro Max 256 GB integro e funzionante. Stesso discorso per Samsung Galaxy S23, che scende da 499,90 euro restituendo uno smartphone usato.

La stessa promozione è valida anche per i nuovi prodotti Samsung. Galaxy Z Fold 6 è disponibile a 999,90 euro restituendo un vecchio Galaxy Z Fold 5. In più, chi lo acquista entro il 23 luglio riceverà in omaggio una S Pen Case dal valore di listino di 104,90 euro. Anche Galaxy Z Flip 6 viene venduto a 399,90 euro restituendo il modello precedente. In più, sempre entro il 23 luglio, è possibile ricevere in omaggio una Flipsuit Case dal valore di 54,90 euro. Il prezzo di entrambi i dispositivi può essere rateizzato in 20 rate a tasso zero: inizi a pagarlo a ottobre 2024.

Ecco il nuovo volantino Expert da sfogliare:

Immagini

Il Black Friday Summer Edition di Expert continua fino al 24 luglio: sono tante le promozioni disponibili e gli sconti su tantissimi prodotti, dalla telefonia ai gadget, passando per action cam, console e dispositivi audio, ma anche elettrodomestici e climatizzatori, perfetti per combattere la calura estiva.