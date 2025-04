Volantino Expert: ecco gli imperdibili da acquistare a TASSO ZERO

“Esperienza di casa a tasso zero". È questa la nuova, imperdibile promozione attiva con il nuovo volantino Expert, valido fino al 21 aprile. Decine di offerte su prodotti tech e per la casa, disponibili con finanziamento a tasso zero (TAN fisso 0%, TAEG 0%).

Gli imperdibili a tasso zero

Tra i protagonisti di questa promozione Expert c’è la lavatrice LG. Dotata di tecnologia AI DD™ che riconosce i tessuti e ottimizza i movimenti del lavaggio, questa lavatrice garantisce massima efficienza energetica (Classe A). La capacità è di 10 kg e offre funzioni come Vapore Steam e Allergy Care. Il prezzo? 479 euro, oppure in 10 rate da 47,90 euro.

Passando al mondo dell’informatica, troviamo il Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook da 15,6" FHD (1920×1080) equipaggiato con processore Intel Core i5, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento quotidiano. È proposto a soli 499 euro, dilazionabili in 10 rate da 49,90 euro.

Per chi desidera portare il cinema a casa, il volantino Expert propone il TV LED Samsung da 75" UHD 4K. Con processore Crystal 4K, supporto HDR e funzionalità Gaming, offre un’esperienza visiva e sonora straordinaria. Le sue dimensioni generose lo rendono il centro perfetto del salotto. Il prezzo è di 699 euro, con possibilità di pagamento in 20 rate da 34,95 euro.

Non manca infine la sezione smartphone con il nuovo iPhone 16 da 128 GB, un concentrato di potenza e design con connettività 5G e performance da top di gamma. Il dispositivo è proposto a 799,90 euro, oppure con rate da 40 euro al mese per 20 mesi. Puoi completare l’acquisto con l’alimentatore da 20W, disponibile a soli 25 euro.

Sfoglia qui il volantino Expert:

Immagini

Il volantino Expert dedicato al tasso zero proseguirà ancora fino al 21 aprile. Ma affrettati: le scorte potrebbero terminare! La promozione è disponibile nei punti vendita aderenti e online.