Volantino Expert, ancora FUORI TUTTO: in sconto anche i nuovi Honor Magic7

Expert ha deciso di prorogare il proprio FUORI TUTTO: il nuovo volantino sarà valido fino al 29 gennaio, con tante offerte sul meglio degli articoli tech, anche di recente uscita.

Alcune offerte dal volantino

È la stessa catena a segnalare alcune tra le migliori offerte a volantino. In prima pagina, perciò, troviamo lo smart TV Samsung da 43" QLED a soli 449 euro, che garantisce: qualità UHD 4K, processore Quantum 4K Lite per immagini ottimizzate, Gaming Hub, OTS Lite per audio avvolgente e Airslim Design, sottile ed elegante.

Secondo, ottimo, affare è il notebook HP (modello 15SFQ5079L) a 549 euro. Offre processore Intel Core i5, grafica integrata Intel Iris XE, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, display da 15,6". Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

Terza offerta proposta in evidenza da Expert è iPhone 13, nella versione da 128 GB: nonostante sia stato rilasciato ormai qualche anno fa, resta comunque ancora un ottimo dispositivo, che potrai acquistare a 499,90 euro. Con 25 euro in più, riceverai anche l’alimentatore da 20W.

Segnaliamo, infine, la promozione legata ai nuovissimi flagship Honor: Magic7 Lite e Magic7 Pro. Portando in negozio uno smartphone usato e perfettamente funzionante, potrai acquistarli – rispettivamente – a partire da 299,90 euro e da 1.099,90 euro.

Sfoglia tutte le offerte:

Il FUORI TUTTO di Expert continuerà, con il nuovo volantino, fino al 29 gennaio, ultima occasione per approfittare di tutte le offerte disponibili, online e nei punti vendita aderenti.