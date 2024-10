Volantino Euronics: sottocosto e tasso zero per l'anniversario della catena

Sottocosto e tasso zero: è la combo del nuovo volantino Euronics, valido fino al 20 ottobre in tutti i punti vendita della catena, in occasione dei suoi vent’anni di attività. Non solo offerte, quindi, ma anche possibilità di dilazionare i propri acquisti con TAN fisso 0% e TAEG 0% in 10 mesi.

Ottimi prezzi per smartphone e PC

In copertina, Euronics propone tre offerte: smart TV LED da 55" LG a 399 euro (invece di 549 euro); iPhone 15 a 699 euro (era 879 euro) e notebook Acer A315 a 399 euro (era 549 euro). Altre proposte interessanti sono Samsung Galaxy S24 Ultra a 999 euro (era 1499 euro), Honor 200 Lite a 239 euro (era 299 euro) e Motorola G14 a 119 euro (era 169 euro).

Tra i computer, segnaliamo Asus Vivobook a 549 euro (era 749 euro), Acer Gaming N50 a 899 euro (era 1.249 euro) e Lenovo 82RK00XXIX a 349 euro (invece di 499 euro). Ottimo prezzo anche per il tablet Redmi Pad Pro a 259 euro (invece di 329 euro).

Sfoglia qui il volantino Euronics:

Immagini

Puoi approfittare delle promozioni Euronics fino al 20 ottobre. Non solo è attiva l’offerta sottocosto, con tanti sconti su prodotti (che sono, tuttavia, disponibili in pezzi limitati), ma potrai anche acquistare a rate a tasso zero in 10 mesi.