Volantino Euronics, sconti fino a 200 euro con la promo Star Bonus

Nuovo volantino per Euronics: fino al 16 aprile, puoi trovare una selezione imperdibile di offerte su notebook, smartphone, elettrodomestici e dispositivi smart per la casa, con sconti che arrivano fino a 200 euro grazie alla promozione “Star Bonus". Le offerte sono valide esclusivamente per i clienti iscritti allo Star Club, il programma fedeltà gratuito di Euronics. Vediamo le proposte più interessanti del volantino.

Notebook, smartphone e non solo

Partiamo con il settore notebook, dove spicca il MacBook Air con chip Apple M4, nuovo e leggerissimo. Il prezzo passa da 1249 euro a soli 1099 euro, con uno sconto di 150 euro grazie allo Star Bonus. Ottima anche la proposta ASUS Vivobook F1504ZA-NJ788W con processore Intel Core i3-1215U e SSD da 512 GB, in vendita a 399 euro, in forte sconto rispetto ai 499 euro di listino. Una scelta ideale per studenti e utenti home office.

Nel reparto smartphone troviamo il nuovissimo iPhone 16 da 128 GB a 799 euro invece di 849 euro, ideale per chi desidera performance elevate e un ecosistema Apple fluido. In alternativa, il Samsung Galaxy S24 5G scende a 599 euro grazie al bonus, mentre il Galaxy A35 5G, con display Super AMOLED da 6,6", 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, è in offerta a 349 euro, scontato di ben 100 euro.

Infine, da segnalare anche due offerte tra gli elettrodomestici e l’home entertainment: la lavatrice Hisense WF3S1043BW3 con capacità da 10 kg e classe A, proposta a 399 euro, e la Smart TV Samsung OLED da 48 pollici, con pannello 4K HDR a 120Hz e sistema Dolby Atmos, disponibile a 899 euro invece di 999 euro.

Sfoglia il volantino qui:

Immagini

Il nuovo volantino Euronics proseguirà fino al 16 aprile: hai ancora tempo per approfittare delle offerte e degli sconti Star Bonus, riservati ai soli iscritti al programma fedeltà Star Club a cui – ricordiamo – è possibile accedere gratuitamente.