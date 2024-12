Volantino Euronics, regali express in 10 rate a tasso zero

Regali dell’ultimissimo minuto nel nuovo volantino Euronics, attivo fino al 1° gennaio 2025. Un vagone di offerte, la maggior parte delle quali a tasso zero – con TAN fisso 0% TAEG 0% in 10 mesi.

Le principali offerte da Euronics

Euronics propone quattro offerte principali a tasso zero, che ben si prestano per un ottimo regalo di natale a tema tech. La prima è lo smart TV Samsung da 65" pollici, risoluzione 4K ultra HD, a 599 euro oppure in 10 rate da 59,90 euro l’una. Sempre a marchio Samsung, c’è lo smartphone Galaxy A25 5G con 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, display super AMOLED, tripla fotocamera posteriore (principale da 50 MP) e batteria 5000 mAh in offerta a 199 euro, anziché 319 euro come da listino.

Per gli amanti di Apple, puoi optare per un iPad: 10.9", Wi-Fi, con 64 GB di spazio di archiviazione a soli 329 euro. Scegliendo l’opzione in 10 rate, in prezzo sarà di soli 32,90 euro al mese. Infine, spazio ai gamer: da Euronics è in offerta il bundle PlayStation 5 edizione Fortnite con le cuffie da gaming (dal valore di 29,99 euro) a 549,99 euro, invece di 579,98 euro come da listino. Lo sconto è del 5%.

Sfoglia il volantino Euronics:

Immagini

Approfitta dei regali express Euronics fino al 1° gennaio 2025. Tantissime offerte ti attendono online oppure nei punti vendita della catena, anche a tasso zero in 10 mesi.