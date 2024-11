Volantino Euronics, gran finale del Black Friday: tutto a tasso zero

Da Euronics c’è il gran finale del Black Friday: fino al 2 dicembre, tantissimi prodotti in offerta disponibili anche a rate a tasso zero. Potrai approfittarne in tutti i punti vendita della catena. Nel frattempo, ti segnaliamo le migliori offerte disponibili nel volantino.

Tutti i migliori sconti Euronics

Il volantino si apre con iPhone 16: la versione da 128 GB è disponibile a 899 euro, oppure in 20 rate da 44,95 euro. Sconto per iPad 10.9 Wi-Fi a soli 329 euro anziché 409, ma anche per Apple Watch SE che nella versione 40mm GPS costa solo 229 euro (era 259).

Sconti anche per Samsung: Galaxy A55 5G scende a soli 319 euro (invece di 499), mentre Galaxy A35 5G è disponibile a 269 euro (il prezzo iniziale era di 399 euro). Galaxy Fit3 diventa ancora più conveniente ed economico: 49,90 euro, contro i 64,90 euro di listino.

Prezzi piccolissimi per i notebook. Acer A315 con processore AMD Ryzen 5 e 8 GB di RAM è in offerta a 399 euro (era 549 euro), così come Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 e 16 GB di RAM scende a soli 479 euro (prezzo di listino: 699 euro). Un ottimo affare? Samsung Galaxy Book4: Intel Core i7 con 16 GB di RAM a soli 649 euro, invece di 899 euro.

Sfoglia le offerte qui:

Immagini

Il nuovo volantino Euronics è l’ultimo colpo di coda del Black Friday per quest’anno. Approfittane entro il 2 dicembre, anche a tasso zero con TAN fisso 0% TAEG 0%, a rate in 10 o 20 mesi.