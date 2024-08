Volantino Euronics di agosto, acquista a rate a TASSO ZERO

Il momento perfetto per acquistare a rate è adesso: Euronics ha infatti lanciato il proprio volantino “Sotto Agosto", con tantissime offerte a TASSO ZERO (TAN fisso 0% e TAEG 0%, in 10 mesi). Oltre a ciò, la catena propone anche diversi sconti su prodotti di elettronica come smartphone, notebook, tablet e molto altro. Scopriamo le migliori offerte di questo volantino, valido fino al 21 agosto.

Cosa acquistare in offerta da Euronics

Partiamo dalle proposte a rate: tra le migliori troviamo iPhone 15 Pro a 119,90 euro al mese e la sua controparte più economica a 94,90 euro al mese. Per chi cerca un computer, ci sono il Lenovo all-in-one con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD a 99,90 euro al mese, oppure il notebook gaming (sempre a marchio Lenovo) a 119,90 euro mensili. Stesso prezzo anche per il MacBook Air 13".

Dando uno sguardo alle promozioni, impossibile non citare il Samsung Galaxy S24 a 699 euro (anziché 929 come da listino), l’iPad 10.9" a 549 euro, un’intera selezione di notebook per tutte le tasche (prezzo più basso: 189 euro) e l’ottimo Lenovo Tab M11 a 239,90 euro, anziché 279,90.

Puoi sfogliare qui il volantino Euronics completo:

Immagini

Le promozioni volantino Euronics sono valide fino a mercoledì 21 agosto: approfittane, online e nei punti vendita, per risparmiare soprattutto sull’acquisto a rate, che ricordiamo essere a TASSO ZERO con TAN fisso 0% e TAEG 0%.