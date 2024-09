Volantino Euronics, ci sono le offerte Star Club: PC e smartphone scontatissimi

Gli iscritti Star Club, il programma fedeltà di Euronics, dovrebbero dare un’occhiata all’ultimo volantino: valido fino al 9 ottobre, propone tantissime offerte per i membri. In più, per una selezione di prodotti, è possibile scegliere di pagare a rate a partire da gennaio 2025.

Sconti su tutto: ecco i migliori

Le offerte riservate agli iscritti Star Club sono numerose. Tra quelle in evidenza, spiccano lo smart TV LED da 65" LG a 499 euro (invece di 899 euro), notebook HP 15S a 549 euro (anziché 749 euro), Samsung Galaxy A25 a 199 euro (prezzo originale di 319 euro) e PlayStation 5 Disc Slim con EA FC25 a 599,99 euro (629,99 euro il prezzo di listino).

Gli sconti proseguono con Samsung S24 Ultra a 1299 euro (era 1619, nella versione da 512 GB), Honor 200 Lite a 279 euro (invece di 299 euro), Redmi Note 13 Pro a 299 euro (era 399), notebook Asus a 399 euro (era 529), notebook Lenovo a 499 euro (era 599) e Galaxy Tab S9 FE a 379 euro (era 549).

Qui puoi sfogliare il volantino Euronics:

Immagini

