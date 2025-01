Volantino Euronics, che sconti: c'è anche il MacBook Air (M3) a meno di1.000 euro

È arrivato un nuovo volantino Euronics, dedicato agli iscritti Star Club, il programma gratuito che ti permette di accumulare punti per ogni acquisto, da convertire poi in premi come buoni sconto. Il volantino resterà attivo fino al 5 febbraio.

Macbook e Samsung Galaxy S25

Una delle offerte imperdibili del nuovo volantino Euronics riguarda il MacBook Air M3 di Apple, che puoi trovare al 25% di sconto: soltanto 999 euro anziché 1.349 euro come da listino. Il notebook offre 16 GB di RAM e s56 GB di SSD, oltre alle ottime prestazioni del processore Apple M3.

Il volantino offre anche numerose promozioni per quanto riguarda gli smartphone. Tra questi, segnaliamo Motorola Moto G85 5G a 229 euro (30% di sconto), OPPO Reno 12FS 5G e Samsung Galaxy A35 5G, entrambi a 299 euro (25% di sconto) l’uno. Sono disponibili anche i nuovissimi per il preorder i nuovissimi Samsung Galaxy S25, a partire da829 euro riportando un Samsung Galaxy S24 usato in ottime condizioni.

Sfoglia tutte le offerte:

Immagini

Il nuovo volantino Euronics resterà attivo, con tutti gli sconti, fino al 5 febbraio, online e in tutti i punti vendita. Ricordiamo che le promozioni sono disponibili solamente per gli iscritti Star Club, a cui è possibile accedere gratuitamente.