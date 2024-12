Volantino Euronics, acquisti prima di Natale e paghi dopo Pasqua 2025

Euronics ha lanciato un nuovo volantino, valido dal 3 al 12 dicembre, con tantissime offerte e sconti. Perfetto, dunque, per chi è alla ricerca di qualche regalo di Natale in ambito tech e vuole risparmiare sui costi. Euronics, infatti, ti permette di pagare dopo Pasqua 2025.

Tutte le offerte Euronics

Tra le migliori offerte per smart TV c’è Samsung da 50" 4K Ultra HD a soli 378 euro, con uno sconto del 37% (il prezzo originale è di 599 euro). Ma ci sono anche opzioni più convenienti, come smart TV Hisense da 43" Q-LED a 299 euro (33% di sconto) e il modello da 32" di LG a soli 199 euro (-20%).

Tra i notebook, non possiamo non consigliare il laptop Lenovo (modello 83EM000SIX) a soli 549 euro, scontato del 21%. Offre processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Stesso prezzo per Acer A315, che offre invece processore AMD Ryzen 7 e 1 TB di SSD. In offerta anche l’Acer Chromebook a soli 189 euro (-21%).

Per quanto riguarda gli smartphone, segnaliamo Motorola moto g84 a soli 219 euro (-22% di sconto), Samsung Galaxy A25 5G a 289 euro (sempre 22% di sconto) e Realme 12+ a 269 euro (prezzo di listino: 419 euro). In offerta anche Samsung Galaxy S24 a 849 euro, scontato del 14%.

Scopri le offerte Euronics:

Il volantino Euronics proseguirà fino al 12 dicembre. Inoltre, secondo alcune condizioni, acquistando ora potrai pagare dopo Pasqua 2025. Puoi approfittarne online oppure nei punti vendita della catena.