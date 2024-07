Volantino Comet, offerte flash. E il tuo smartphone usato vale fino a 700€

Un volantino flash quello lanciato dalla catena Comet: “Estate da record" è valido soltanto dal 15 al 17 luglio e propone tantissimi prodotti tech in offerta e anche tasso zero in 10 mesi per chi desidera acquistare a rate. Inoltre, Comet ritira anche il vecchio usato trasformandolo in un buono spendibile subito per un nuovo prodotto. Un esempio, che partecipa alla promozione, è Samsung Galaxy S23 che può essere acquistato a partire da 279 euro riportando uno smartphone usato.

Le migliori promozioni a volantino da Comet

Aderiscono alla promozione anche i nuovissimi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, in promozione a partire da 1.099 euro e 399 euro rispettivamente riportando in negozio un vecchio smartphone. Puoi acquistarli anche in 20 rate a tasso zero e iniziare a pagarlo a ottobre 2024.

Tra le migliori offerte segnaliamo, in quantità però limitata a 130 pezzi, il notebook Acer Aspire 3 a 489 euro: un ottimo pc portatile, con processore AMD Ryzen 7 5700U, SSD da 512 GB e RAM 8 GB.

Ottimi prezzi anche per le smart TV: quella da 32" a marchio Philips è disponibile a 199 euro (quantità limitate 300 pezzi), mentre l’ottima Samsung Crystal 4K da 50" è acquistabile a 379 euro, soltanto 250 pezzi disponibili. Comet mette a disposizione anche servizio di consegna e installazione a casa e diversi accessori utili, come i telecomandi di ricambio, diversi supporti da muro e l’antenna TV da interni.

Disponibili anche diversi elettrodomestici: climatizzatori, forni e forni a microonde, piani a gas, lavastoviglie, frigoriferi e lavatrici. Oltre a una serie di accessori per la casa, come il tostapane, impastatrice, frullatore, aspirapolvere, ferro da stiro e molto altro.

Ecco il volantino Comet sfogliabile:

Immagini

Ricordiamo che il nuovo volantino Comet è valido per pochissimi giorni: soltanto dal 15 al 17 luglio, sia online che nei punti vendita. I prodotti in promozione sono tanti e la catena mette a disposizione anche la possibilità di pagare a rate con tasso zero in 10 mesi.