Volantino Bricocenter: tutte le offerte per iniziare con i lavori di primavera

È attivo da oggi, 5 marzo, fino al 31 marzo il nuovo volantino Bricocenter dedicato ai lavori di primavera: tante occasioni per gli amanti del fai da te che vogliono approfittare delle prime giornate di sole per effettuare lavori o manutenzioni in casa e in giardino.

Casa o giardino? La migliore attrezzatura

Tra le offerte Bricocenter, impossibile non nominare gli attrezzi da lavoro. Così, troviamo l’ottimo trapano Black&Decker a 149,90 euro, con valigetta 16 pollici, set di punte e due batterie 1,5Ah inclusi. Ottimo prezzo anche per la smerigliatrice Bosch, a 69,90 euro, e il trolley porta utensili 3 in 1 essential Stanley a 35,95 euro.

Segnaliamo, poi, il bidone aspiratutto Lavor 4 in 1 a 82,90 euro, mentre per il giardino imperdibili sono il tagliabordi a batteria Ryobi a 109 euro, l’idropulitrice K5UE Car con accessori a 179,90 euro e il compressore Stanley silenziato da 24 litri a 119,90 euro (anziché 149,90 euro, pari al 20% di sconto).

Il volantino Bricocenter proseguirà fino al 31 marzo: approfitta delle offerte nei punti vendita della catena disponibili su tutto il territorio nazionale, oppure sul sito web.