Volantino Bricocenter, quante occasioni: fino al 50% di sconto

Fai-da-te, manutenzione e arredamento estivo: c’è un po’ di tutto nel nuovo volantino Bricocenter, disponibile fino a lunedì 1° luglio, a tema “Fare e rinnovare".

Le promozioni disponibili sono variegate. Per l’estate, segnaliamo la piscina Lay-z a 599 euro invece di 699: perfetta da posizionare in giardino per un momento di relax. Ma anche la piscina power steel frame, molto più grande, è in super offerta a 499,50 euro anziché 999 euro, pari al 50% di sconto.

Per la manutenzione del giardino, invece, ottimo è il decespugliatore multifunzione Balex a 159,90 euro invece di 199 (19% di sconto) e l’idropulitrice Elettrice K6 Karcher a 249 euro, in offerta del 16% (prezzo originale: 299 euro).

Uno sguardo anche agli interni: per i piccoli lavoretti di casa, segnaliamo 14 litri di pittura antimuffa a 36,90 euro invece di 45,90 euro, il trapano a filo Dexter 900W a 39,90 euro (-11% rispetto al prezzo originale di 44,90 euro) e il bidone aspiratutto Bosch 1200W dalla capienza di 12 litri a 119,90 euro anziché 149,90.

Ecco il volantino Bricocenter, attivo fino a lunedì 1° luglio, da sfogliare:

Immagini

Alcuni prodotti sono disponibili soltanto in quantità limitate. La promozione terminerà lunedì 1 luglio: ancora poco meno di una settimana per approfittare delle promozioni Bricocenter disponibili e degli sconti che vanno fino al 50% su una serie di prodotti per la casa e il giardino.