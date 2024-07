Volantino BricoCenter, affari imperdibili: tutto scontato per il giardino

Scade lunedì 29 luglio il volantino BricoCenter ricco di sconti su attrezzature e arredi per casa e giardino. Questo volantino, in particolare, è orientato all’estate: sono quindi disponibili in offerta strumenti utili per piccole manutenzioni, ma anche articoli da usare in giardino come tavoli, sedie e barbecue.

Le migliori promozioni BricoCenter

Alcune offerte interessanti sono la valigetta con un set di utensili manuali da 108 pezzi a soli 69,90 euro invece di 99,90 (30% di sconto) e la scala atlantica 6 gradini a 59,90 euro, 27% di sconto sul prezzo originale di 82,90 euro.

Buon prezzo anche per l’idropulitrice ST3 Sterwins a 109 euro (invece di 139), il decespugliatore a scoppio Hyundai a 99 euro in quantità limitate e il tagliabordi a batteria WORX a 89,90 euro (anziché 105 euro).

Qui puoi sfogliare il volantino BricoCenter:

Immagini

Ricordiamo che gli sconti BricoCenter sono attivi fino a lunedì 29 luglio, in alcuni casi anche in quantità limitate, mentre altre proseguiranno fino al 2 settembre. Per chi vuole curare il proprio giardino o prepararsi per la classica grigliata di Ferragosto, le offerte proposte sono sicuramente imperdibili.