Con il Volante ThrustMaster T128 scendi in pista da campione

MediaWorld Game Experience è la nuova iniziativa che sta scontando i migliori prodotti di gaming a prezzi strabilianti. Un gioiellino in super offerta è il Volante ThrustMaster T128, oggi tuo a soli 149 euro, invece di 199 euro. Dotato anche di pedaliera, è perfetto per scendere in pista e vincere. Ideale per giochi di corsa arcade e simulativi, è perfetto anche se ami i simulatori di camion e pullman, entrando così nella parte dei veri autisti. Scegliendo il negozio più vicino a te puoi anche prenotare un ritiro gratuito.

Volante ThrustMaster T128: vivi un’esperienza gaming da urlo

Con il Volante ThrustMaster T128 + Pedaliera ti assicuri un’esperienza gaming pazzesca. Vivi sensazioni di guida sportiva senza rinunce. Compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, questo strumento è perfetto per non rinunciare a nulla. Grazie al sistema Force Feedback ottimizzato, puoi goderti i veri brividi dell’asfalto, come fossi un vero pilota da corsa. Il design moderno e versatile ti permette di utilizzarlo in qualsiasi spazio. Inoltre, il LED posizionato nella parte centrale indica la velocità del motore.

Le leve del cambio magnetiche T-MP sono estremamente precise, garantendoti così performance spettacolari e partenze mozzafiato. La pedaliera magnetica T2PM è inclusa nella confezione. Grazie alla struttura di costruzione è priva di attrito, così hai maggiore precisione e nessuna usura meccanica. Dotato di 13 pulsanti programmabili, è perfetto per qualsiasi tipologia di simulazione. Acquistalo immediatamente a soli 149 euro, invece di 199 euro.

