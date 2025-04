Vola verso le città più iconiche d'Europa a meno di 14€ con la promo Ryanair

Scegli la tua prossima fuga primaverile. Ryanair ha lanciato un’imperdibile promozione che potrebbe fare al caso tuo. L’offerta “Città iconiche” propone voli da e verso le mete più affascinanti d’Italia e d’Europa a partire da meno di 14 euro. Un’occasione unica per ricaricare le energie e scoprire nuove destinazioni senza dover svuotare il portafoglio, ma attenzione: la promo è valida solamente fino al 16 aprile!

Vola verso le più belle città in primavera

Per acquistare uno dei biglietti a prezzo promozionale, sarà necessario prenotare entro il 16 aprile. I voli in offerta sono disponibili per date comprese tra il 1° aprile e il 31 maggio – perfetti per un weekend lungo o una pausa tra primavera e inizio estate. Le tariffe partono da 13,63 euro a tratta, sia per viaggi di sola andata che per andata e ritorno, anche se ufficialmente l’offerta sponsorizza tratte da 24,99 euro.

Approfittare della promozione è semplice e veloce. Basta visitare il sito ufficiale di Ryanair, accedere alla pagina dedicata all’offerta e selezionare il proprio aeroporto di partenza. A quel punto, sarà possibile visualizzare tutte le destinazioni scontate disponibili e completare la prenotazione in pochi clic.

Qualche esempio di città iconica da visitare nel tuo prossimo weekend fuori porta? Barcellona, Budapest, Londra, Praga, ma anche mete italiane come Bari e Roma. A seconda dell’aeroporto di partenza, potrai trovare offerte diverse, ma tutte entro l’ampissima rete di destinazioni offerta da Ryanair. Scegli tra decine di voli low cost e organizza la tua prossima vacanza a partire da meno di 14 euro: hai tempo fino al 16 aprile.