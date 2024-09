Vola ovunque senza pagare il bagaglio con questo zaino da viaggio

Viaggiare nelle città d’Europa più importanti è una delle mete di tantissimi italiani e con le compagnie low cost lo si può fare anche a prezzi interessanti. L’unica cosa e che spesso il bagaglio a mano rischi di pagarlo tantissimo. Oggi però puoi rimediare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo zaino da viaggio a soli 24,99 euro, invece che 35,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 31% crolla drasticamente e arriva vicinissimo al minimo storico. Grazie alle sue dimensioni 40 x 20 x 25 te lo potrai portare tranquillamente su tutte le compagnie come Ryanair, easyJet e Wizz Air.

Zaino da viaggio capiente ma compatto

Questo zaino da viaggio è studiato appositamente per salire a bordo di tutte le compagnie low cost senza pagare il bagaglio a mano maggiorato. Potrà infatti tranquillamente metterlo sotto il sedile davanti al posto in cui ti siedi. Però puoi metterci all’interno tutto quello che ti serve per la tua vacanza. Ha una capienza non indifferente e diverse tasche che lo rendono decisamente efficiente.

Possiede una tasca principale dotata di cintura elastica per tenere i vestiti in modo compatto e occupando molto meno spazio. Ha poi altre tasche più piccole dove puoi mettere oggetti tecnologici come smartphone, tablet e caricatori. Possiede una tasca esterna per la borraccia e uno scomparto dove puoi inserirci all’interno un Power Bank per ricaricare i tuoi dispositivi. È realizzato con tessuto di poliestere per resistere alle abrasioni e all’acqua. E poi gli spallacci sono imbottiti ed ergonomici.

Non fare calcoli strani quando compri il biglietto aereo, con questo zaino da viaggio non paghi nulla in più. Quindi fiondati su Amazon e acquistalo a soli 24,99 euro, invece che 35,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.